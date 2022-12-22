- 22 Ara 2022 - 20:54

Kısmetse Olur’a Ayçaliçe Geri Dönüyor! Cansel, Yeliz, Yaren, Aybüke Bir Hiç! Mekanın Sahibine Öyle Bir Teklif Yapıldı Ki…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’un ilk sezonunda boy gösteren Ayça Ekin Begen’e yarışmadan bomba bir teklif geldi. Yeni sezon yarışmacıları olan Cansel, Yaren, Yeliz ve Aybüke gibi öne çıkan isimleri bile yerle bir edecek olan Ayça Ekin Begen ya da hayranlarının seslenişiyle “Ayçaliçe” mekanın sahibi olmaya başlayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısmetse Olur yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulanlarından biri olan Ayça Ekin Begen, hal ve tavırlarıyla herkesi şok ediyordu. Nişanlısı Halil’e inat olsun diye programa katıldığını, hatta programa Halil’in getirdiğini itiraf eden Ayça Ekin Begen, herkesi şok etmişti. “Ben Halil’e hayır diyemiyorum” sözleriyle ün kazanan Ayça Ekin Begen’in yeniden Kısmetse Olur yarışmasına katılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…

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22 Ara 2022 - 20:54 - Magazin

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