- 22 Ara 2022 - 21:23 G: 22 Ara 2022 - 21:29

Survivor 2023’ün Tarih Ayarları Değişti! Acun Ilıcalı Reset Tuşuna Basında Ortalık Yıkıldı; Daha 5. İsim Açıklanmadı Ama… Gümbür Gümbür!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023’ün tarih ayarları Acun Ilıcalı tarafından tamamen değişti! Reset tuşuna basan Acun Ilıcalı, ortalığın karışmasına neden oldu. Daha beşinci isim açıklanmadı ama gümbür gümbür gelineceği bir kez daha ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son sezonunun şampiyonu 14 yıl sonra ezber bozup kadın şampiyon olan Nisa Bölükbaşı olmuştu. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor 2023 için Acun Ilıcalı’dan yana çalışmalar başlamıştı. Yeni sezonu gümbür gümbür başlayacak olan Survivor 2023’ün asıl bombası patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Ara 2022 - 21:23 Ankara- Gündem

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