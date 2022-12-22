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22 Ara 2022 - 22:03

Esra Bilgiç Zenginliğini Anlatsa 100 Yaşındaki Adamın Ömrü Yetmez! Çuval Çuval Parayla Ülkeye Giriş Yaptı! Sosyal Medya Resmen Yıkılıyor…

Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Esra Bilgiç, servetini anlatmaya çalışsa 100 yaşındaki adamın bile bunları duymaya yaşı yetmez! Çuval çuval parayla ülkeye giriş yapan Esra Bilgiç, sosyal medyanın resmen yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…