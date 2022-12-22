Esra Bilgiç Zenginliğini Anlatsa 100 Yaşındaki Adamın Ömrü Yetmez! Çuval Çuval Parayla Ülkeye Giriş Yaptı! Sosyal Medya Resmen Yıkılıyor…
Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Esra Bilgiç, servetini anlatmaya çalışsa 100 yaşındaki adamın bile bunları duymaya yaşı yetmez! Çuval çuval parayla ülkeye giriş yapan Esra Bilgiç, sosyal medyanın resmen yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Terzi dizisiyle ekranlara geleceği konuşulan Esra Bilgiç, Çağatay Ulusoy’la başrol paylaşacaktı ama gelen kara haber herkesi şok etmişti. Diziden ayrıldığını duyuran Esra Bilgiç’in anlaşma şartlarının kendisine uygun olmamasından dolayı ekranlara veda etmişti. Başarılı oyuncu Esra Bilgiç’in ekranlara gelmesi merakla beklenirken gelen servet haberi ağızları açık bıraktı. Güzeller güzeli oyuncunun 2 yıl içerisinde kazandığı paranın değerini duyanların nutku resmen tutuldu, nevri döndü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.