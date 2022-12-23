Yalı Çapkını Seyran Cesaretiyle Yangın Çıkardı! Sadece Göğsünü Kapatan Elbisesiyle “Biraz Edep” Dedirtti! Kazım Ağa Görse Evlatlıktan Reddeder…

Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi diziler gibi gerçek hayattan uyarlanan Yalı Çapkını, daha ilk bölümüyle milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Oldukça etkileyici bir hikayeye ve muhteşem oyunculara sahip olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimler bulunuyordu. Dizinin çilesi bitmeyen Seyran’ına hayat veren Afra Saraçığlu’nun sosyal medya kareleri yürekleri hoplattı. İşte merak edilenler…

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