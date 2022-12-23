- 23 Ara 2022 - 12:35 G: 23 Ara 2022 - 12:46

PuhuTV, Exxen, Blutv, Netflix ve Disney Plus Ücretleri Ne Kadar? En Uygun Dijital Platform Hangisi?

Dijital yayın platformlarının hayatımızın tam merkezine oturduğu şu günlerde pek çok vatandaş üyeliğinin otomatik olması nedeniyle hangi dijital platforma ne kadar ödediğini unutur hale geldi. Özellikle de yeni yıl öncesinde tek tek zam almaya başlamış olan dijital platformlar, vatandaşların kafasını karıştırmaya şimdiden başladı. İşte dijital platform ücretlerinin detayları...

Dijital yayın platformlarının hayatımızın tam merkezine oturduğu şu günlerde pek çok vatandaş üyeliğinin otomatik olması nedeniyle hangi dijital platforma ne kadar ödediğini unutur hale geldi. Özellikle de yeni yıl öncesinde tek tek zam almaya başlamış olan dijital platformlar, vatandaşların kafasını karıştırmaya şimdiden başladı! Peki, PuhuTV, Exxen, Blutv, Netflix ve Disney Plus ücretleri ne kadar? En uygun dijital platform hangisi? İşte, detaylar…

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23 Ara 2022 - 12:35 - Teknoloji

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