Dijital yayın platformlarının hayatımızın tam merkezine oturduğu şu günlerde pek çok vatandaş üyeliğinin otomatik olması nedeniyle hangi dijital platforma ne kadar ödediğini unutur hale geldi. Özellikle de yeni yıl öncesinde tek tek zam almaya başlamış olan dijital platformlar, vatandaşların kafasını karıştırmaya şimdiden başladı! Peki, PuhuTV, Exxen, Blutv, Netflix ve Disney Plus ücretleri ne kadar? En uygun dijital platform hangisi? İşte, detaylar…

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