PuhuTV, Exxen, Blutv, Netflix ve Disney Plus Ücretleri Ne Kadar? En Uygun Dijital Platform Hangisi?
Dijital yayın platformlarının hayatımızın tam merkezine oturduğu şu günlerde pek çok vatandaş üyeliğinin otomatik olması nedeniyle hangi dijital platforma ne kadar ödediğini unutur hale geldi. Özellikle de yeni yıl öncesinde tek tek zam almaya başlamış olan dijital platformlar, vatandaşların kafasını karıştırmaya şimdiden başladı. İşte dijital platform ücretlerinin detayları...
Dijital yayın platformlarının hayatımızın tam merkezine oturduğu şu günlerde pek çok vatandaş üyeliğinin otomatik olması nedeniyle hangi dijital platforma ne kadar ödediğini unutur hale geldi. Özellikle de yeni yıl öncesinde tek tek zam almaya başlamış olan dijital platformlar, vatandaşların kafasını karıştırmaya şimdiden başladı! Peki, PuhuTV, Exxen, Blutv, Netflix ve Disney Plus ücretleri ne kadar? En uygun dijital platform hangisi? İşte, detaylar…
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23 Ara 2022 - 12:35 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.