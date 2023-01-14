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14 Oca 2023 - 09:22

Survivor 2023 Seçkin Piriler Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Seçkin Piriler Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!

TV8 ekranlarından önümüzdeki aylarda seyirci karşısına çıkacak olan Survivor Türkiye 2023 yarışmasının kadrosu belli olmaya başladı. Survivor 2023 yarışmasına dahil olduğu öğrenilen isimlerden biri olan Seçkin Piriler ise, çoktan yarışmanın seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. İşte Seçkin Piriler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...