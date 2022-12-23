Survivor 2023 Cansu Tuman Kimdir? Cansu Tuman’ın Yaşını Duyan “Yok Artık” Diyor! Cansu Tuman Evli Mi?

Tüm Türkiye’nin merak ile beklediği Survivor Türkiye 2023 yarışmasına sayılı günler kala yarışmada yarışacak olan isimler tek tek ifşa olmaya başladı. Ümit Erdim, Yusuf Güney, Berdan Mardini ve Murat Eken’in ardından yarışa dahil olduğu öğrenilen Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman da yarışmanın sadık izleyici kitlesinin gündemine oturdu. Öte yandan Cansu Tuman ekranların tanınan isimlerinden biri çıktı! Peki, Survivor 2023 Cansu Tuman kimdir? Cansu Tuman evli mi? Cansu Tuman kaç yaşında, aslen nereli, nasıl ünlü oldu? Cansu Tuman hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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