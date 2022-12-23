Survivor Yarışmacısı Doya Doya Moda’da! Yağmur Banda Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Banda’nın Memleketini Duyan Şok Oldu!
Türkiye’nin en çok izlenen moda yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda yarışmasına dahil olmasıyla dikkat çeken Yağmur Banda, Survivor izleyicilerini adeta şaşkına çevirdi. Daha önce Survivor Türkiye yarışmasında iki ayrı sezonda yarışmış olan Yağmur Banda, bu hafta itibariyle Doya Doya Moda yarışmasında boy göstermeye başladı. işte Yağmur Banda ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin en çok izlenen moda yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda yarışmasına dahil olmasıyla dikkat çeken Yağmur Banda, Survivor izleyicilerini adeta şaşkına çevirdi. Daha önce Survivor Türkiye yarışmasında iki ayrı sezonda yarışmış olan Yağmur Banda, bu hafta itibariyle Doya Doya Moda yarışmasında boy göstermeye başladı. Televizyon izleyicisini şaşırtan bu durum sonrası Yağmur Banda’nın özel yaşamına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! Peki, Yağmur Banda kimdir, kaç yaşındadır? Yağmur Banda ne iş yapıyor, mesleği ne? Yağmur Banda aslen nereli, evli mi, hangi yarışmalarda yarıştı? İşte, detaylar…
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23 Ara 2022 - 13:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.