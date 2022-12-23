Survivor Yarışmacısı Doya Doya Moda’da! Yağmur Banda Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Banda’nın Memleketini Duyan Şok Oldu!

Türkiye’nin en çok izlenen moda yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda yarışmasına dahil olmasıyla dikkat çeken Yağmur Banda, Survivor izleyicilerini adeta şaşkına çevirdi. Daha önce Survivor Türkiye yarışmasında iki ayrı sezonda yarışmış olan Yağmur Banda, bu hafta itibariyle Doya Doya Moda yarışmasında boy göstermeye başladı. Televizyon izleyicisini şaşırtan bu durum sonrası Yağmur Banda’nın özel yaşamına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! Peki, Yağmur Banda kimdir, kaç yaşındadır? Yağmur Banda ne iş yapıyor, mesleği ne? Yağmur Banda aslen nereli, evli mi, hangi yarışmalarda yarıştı? İşte, detaylar…

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