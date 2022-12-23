Sibel Can’ın Gelini Merve Kaya Kimdir? Merve Kaya Kaç Yaşındadır? Merve Kaya ve Engincan Ural’ın Arasındaki Yaş Farkı…
Türkiye’nin müzik alanında yetiştirdiği önemli seslerden biri olan ünlü şarkıcı Sibel Can’ın ünlü sunucu Hakan Ural ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural’ın geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu Merve Kaya, şimdilerde magazin gündeminden düşmez oldu. İşte Merve Kaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin müzik alanında yetiştirdiği önemli seslerden biri olan ünlü şarkıcı Sibel Can’ın ünlü sunucu Hakan Ural ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural’ın geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu Merve Kaya, şimdilerde magazin gündeminden düşmez oldu. Sık sık gelini Merve Kaya ile oğlu Engincan Ural’ın fotoğraflarını paylaşan Sibel Can, gelininin kim olduğunu magazin takipçilerine merak ettirmeye başladı. Peki, Sibel Can’ın gelini Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşındadır? Merve Kaya ve Engincan Ural’ın arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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23 Ara 2022 - 13:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.