Sibel Can’ın Gelini Merve Kaya Kimdir? Merve Kaya Kaç Yaşındadır? Merve Kaya ve Engincan Ural’ın Arasındaki Yaş Farkı…

Türkiye’nin müzik alanında yetiştirdiği önemli seslerden biri olan ünlü şarkıcı Sibel Can’ın ünlü sunucu Hakan Ural ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural’ın geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu Merve Kaya, şimdilerde magazin gündeminden düşmez oldu. Sık sık gelini Merve Kaya ile oğlu Engincan Ural’ın fotoğraflarını paylaşan Sibel Can, gelininin kim olduğunu magazin takipçilerine merak ettirmeye başladı. Peki, Sibel Can’ın gelini Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşındadır? Merve Kaya ve Engincan Ural’ın arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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