Seda Sayan’ın Oğlu Oğulcan Engin Kimdir? Adeta Gözbebeği! Oğulcan Engin Mesleğini Duyanlar Donup Kaldı!
Ünlü isimlerin çocukları da en az ünlü isimler kadar ilgi görmeyi 2022 yılında da sürdürdü. O isimlerden biri olan Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, bu yıl özellikle renkli aşk yaşamıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Uzun süre aşk yaşadığı ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ayrıldıktan sonra başka bir oyuncu ile aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ünlü isimlerin çocukları da en az ünlü isimler kadar ilgi görmeyi 2022 yılında da sürdürdü. O isimlerden biri olan Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, bu yıl özellikle renkli aşk yaşamıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Uzun süre aşk yaşadığı ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ayrıldıktan sonra başka bir oyuncu ile aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin, şimdilerde magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri oldu! Peki, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? Oğulcan Engin’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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23 Ara 2022 - 13:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.