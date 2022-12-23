Seda Sayan’ın Oğlu Oğulcan Engin Kimdir? Adeta Gözbebeği! Oğulcan Engin Mesleğini Duyanlar Donup Kaldı!

Ünlü isimlerin çocukları da en az ünlü isimler kadar ilgi görmeyi 2022 yılında da sürdürdü. O isimlerden biri olan Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, bu yıl özellikle renkli aşk yaşamıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Uzun süre aşk yaşadığı ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ayrıldıktan sonra başka bir oyuncu ile aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin, şimdilerde magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri oldu! Peki, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? Oğulcan Engin’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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