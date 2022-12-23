Ekranların merak ile takip edilen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında sona yaklaştıkça heyecan da ikiye katlanmaya başladı. Ocak ayında şampiyonunu seçecek olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bugün itibariyle 6 yarışmacı kaldı. Merak ile takip edilen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında Görkem Ünal’ın kalıp kalmadığı ise, yarışmanın seyircisinin sorduğu sorulardan biri oldu! Peki, MasterChef’ten Görkem Ünal elendi mi? Görkem Ünal kimdir, kaç yaşında, evli mi, mesleği nedir? İşte Instagram adresi…

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