Ebru Gündeş’in Son Hali Korkuttu! Ağzı, Yüzü Bir Değişik Oldu! Genç Aşkından Ayrıldıktan Sonra Resmen Çöktü! Neler Oluyor?

Sosyal medya ve magazin gündeminde en çok yankı uyandıran isimlerden birisi olan Ebru Gündeş, yalnızca kuvvetli ve kadife gibi olan sesiyle değil aynı zamanda da özel hayatıyla dikkat çekiyordu. Eski eşi Rezza Zarrab ile yaşanan olaylı boşanmasının ardından hayatına yeni bir ismi alan Ebru Gündeş, şimdi de yakın arkadaşı Armağan Çağlayan’la olan bir paylaşımıyla dikkat çekti. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren bu paylaşımın ardından gelen yorumlardaysa Gündeş’e ne olduğuna kimse anlam veremedi. Peki, neydi o paylaşım?

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