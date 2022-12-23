- 23 Ara 2022 - 16:24 G: 23 Ara 2022 - 16:30

Ebru Gündeş’in Son Hali Korkuttu! Ağzı, Yüzü Bir Değişik Oldu! Genç Aşkından Ayrıldıktan Sonra Resmen Çöktü! Neler Oluyor?

Yılların ünlü sanatçısı Ebru Gündeş’in son halini görenler korkudan tir tir titredi. Ağzı yüzü bir değişik olan ünlü sanatçı genç aşkından ayrıldıktan sonra deyim yerindeyse resmen çöktü. Neler olduğuna inanamayacaksınız! Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o poz!

Sosyal medya ve magazin gündeminde en çok yankı uyandıran isimlerden birisi olan Ebru Gündeş, yalnızca kuvvetli ve kadife gibi olan sesiyle değil aynı zamanda da özel hayatıyla dikkat çekiyordu. Eski eşi Rezza Zarrab ile yaşanan olaylı boşanmasının ardından hayatına yeni bir ismi alan Ebru Gündeş, şimdi de yakın arkadaşı Armağan Çağlayan’la olan bir paylaşımıyla dikkat çekti. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren bu paylaşımın ardından gelen yorumlardaysa Gündeş’e ne olduğuna kimse anlam veremedi. Peki, neydi o paylaşım?

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23 Ara 2022 - 16:24 Ankara- Yaşam

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