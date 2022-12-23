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23 Ara 2022 - 16:40

Esra Erol’da Tekme Tokat Kavga! Anne – Kız Saç Baş Birbirine Girdi; Esra Erol’un Sağ Kolu Hemen Devreye Girdi! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının incisi olan Esra Erol’da tekme tokat bir kavga yaşandı! Anne – kız bir anda birbirine girdi. Esra Erol’un sağ kolu ise anında devreye girdi ve ortalık sakinleşti. Saniyeler içerisinde gelişen bu kavga ağızların açık kalmasına neden oldu. Bir anda yaşanan bu gelişme, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilenler…