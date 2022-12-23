Esra Erol’da Tekme Tokat Kavga! Anne – Kız Saç Baş Birbirine Girdi; Esra Erol’un Sağ Kolu Hemen Devreye Girdi! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının incisi olan Esra Erol’da tekme tokat bir kavga yaşandı! Anne – kız bir anda birbirine girdi. Esra Erol’un sağ kolu ise anında devreye girdi ve ortalık sakinleşti. Saniyeler içerisinde gelişen bu kavga ağızların açık kalmasına neden oldu. Bir anda yaşanan bu gelişme, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilenler…
Geçtiğimiz günlerde programa katılan İrem isimli genç kız, annesi Yeliz Hanım’ı aradığını dile getirmişti. 22 yaşındaki İrem, babasına ve kardeşine baktığını, ailenin tüm yükünün kendisinde olduğunu ifade etmişti. Annesinin evden gitmeden hemen önce babasının en sevdiği yemekleri hazırladığını ve evden çıkıp gittiğini dile getirmişti. Anne – kız günler sonra ilk kez canlı yayında bir araya geldi ve yaşananlar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.