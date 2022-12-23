- 23 Ara 2022 - 17:02 G: 23 Ara 2022 - 17:14

Kısmetse Olur Yarışmasında Tir Tir Titreten Küfür! Yapımcı Bu Kadarına Dayanamadı ve “Bunu Keselim” Dedi! Twitter Yıkılıyor…

Youtube ekranlarında 12 Aralık itibariyle yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur’da skandal bir küfür olayı patlak verdi. Yapımcı bu kadarına dayamadı ve “Bunu keselim” dedi. Twitter’ın yıkılmasına neden olan küfür, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

9 kadın 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve adeta son zamanların gündemi haline gelen Kısmetse Olur’da yaşanan küfür olayı herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte milyonların dizlerinin titremesine neden olan o anlar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Ara 2022 - 17:02 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Tekme Tokat Kavga! Anne – Kız Saç Baş Birbirine Girdi; Esra Erol’un Sağ Kolu Hemen Devreye Girdi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol’da Tekme Tokat Kavga! Anne – Kız Saç Baş Birbirine Girdi; Esra Erol’un Sağ Kolu Hemen Devreye Girdi! Neler Oluyor?
Ebru Gündeş’in Son Hali Korkuttu! Ağzı, Yüzü Bir Değişik Oldu! Genç Aşkından Ayrıldıktan Sonra Resmen Çöktü! Neler Oluyor? mask
Ebru Gündeş’in Son Hali Korkuttu! Ağzı, Yüzü Bir Değişik Oldu! Genç Aşkından Ayrıldıktan Sonra Resmen Çöktü! Neler Oluyor?
Safiye Soyman'dan Ankara Şarkısı; "Ankara Güzelse sebebi Sensin" mask
Safiye Soyman'dan Ankara Şarkısı; "Ankara Güzelse sebebi Sensin"
Müge Anlı’da Ezel Bayraktar Açtı Ağzını... Şok Sözler! Önce Dolandırıcılık İddiası Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Herkes Bıktı!” mask
Müge Anlı’da Ezel Bayraktar Açtı Ağzını... Şok Sözler! Önce Dolandırıcılık İddiası Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Herkes Bıktı!”
Mehmet Şef'in Kaç Restoranı Var? Mehmet Şefin Restoranı Nerede? Mehmet Şef'in MYK Restoranı Ankara'da Var Mı? Mehmet Şef Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar mask
Mehmet Şef'in Kaç Restoranı Var? Mehmet Şefin Restoranı Nerede? Mehmet Şef'in MYK Restoranı Ankara'da Var Mı? Mehmet Şef Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar
Hande Erçel 3 Yaşındaki Yeğeni İçin Paraya Kıydı! Mini Bir Servet Harcadı, Yine de Bildiğini Okudu! Kanser Olduğu Ortaya Çıkmıştı… mask
Hande Erçel 3 Yaşındaki Yeğeni İçin Paraya Kıydı! Mini Bir Servet Harcadı, Yine de Bildiğini Okudu! Kanser Olduğu Ortaya Çıkmıştı…
Kısmetse Olur’un Kraliçe Yeliz’i Instagram’da Bambaşka Birisi! Minicik Kıyafetiyle Fiziğini Konuşturdu; “Yakamoz Güzeli!” Bakanlar Dönüp Dönüp Bakıyor… mask
Kısmetse Olur’un Kraliçe Yeliz’i Instagram’da Bambaşka Birisi! Minicik Kıyafetiyle Fiziğini Konuşturdu; “Yakamoz Güzeli!” Bakanlar Dönüp Dönüp Bakıyor…
Hadise’nin Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Cyril Benzaquen Kimdir? Cyril Benzaquen Mesleğini Duyanlar Ürktü! Cyril Benzaquen Kaç Yaşındadır? mask
Hadise’nin Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Cyril Benzaquen Kimdir? Cyril Benzaquen Mesleğini Duyanlar Ürktü! Cyril Benzaquen Kaç Yaşındadır?
Masterchef’ten Kıvanç Karadeniz Elendi Mi? Kıvanç Karadeniz Kimdir, Kaç Yaşında, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte İnstagram Adresi… mask
Masterchef’ten Kıvanç Karadeniz Elendi Mi? Kıvanç Karadeniz Kimdir, Kaç Yaşında, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte İnstagram Adresi…
Seda Sayan’ın Oğlu Oğulcan Engin Kimdir? Adeta Gözbebeği! Oğulcan Engin Mesleğini Duyanlar Donup Kaldı! mask
Seda Sayan’ın Oğlu Oğulcan Engin Kimdir? Adeta Gözbebeği! Oğulcan Engin Mesleğini Duyanlar Donup Kaldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Tekme Tokat Kavga! Anne – Kız Saç Baş Birbirine Girdi; Esra Erol’un Sağ Kolu Hemen Devreye Girdi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol’da Tekme Tokat Kavga! Anne – Kız Saç Baş Birbirine Girdi; Esra Erol’un Sağ Kolu Hemen Devreye Girdi! Neler Oluyor?
Ebru Gündeş’in Son Hali Korkuttu! Ağzı, Yüzü Bir Değişik Oldu! Genç Aşkından Ayrıldıktan Sonra Resmen Çöktü! Neler Oluyor? mask
Ebru Gündeş’in Son Hali Korkuttu! Ağzı, Yüzü Bir Değişik Oldu! Genç Aşkından Ayrıldıktan Sonra Resmen Çöktü! Neler Oluyor?
2023’ün Ocak Ayında Memur ve Emekliye Büyük Zam! Emekliye 6 Küsur, Memura En Az 10.770 TL… Asgari Ücretten Sonra Büyük Şok! mask
2023’ün Ocak Ayında Memur ve Emekliye Büyük Zam! Emekliye 6 Küsur, Memura En Az 10.770 TL… Asgari Ücretten Sonra Büyük Şok!
Hanımlar Toplanın; İçli Köfte Bombasını Patlatıyoruz! Şaka Değil, 15 Dakikada Hazırlanıyor… Duyanlar Komşularına Koşarak Anlatıyor! Yufkadan İçli Köfte… mask
Hanımlar Toplanın; İçli Köfte Bombasını Patlatıyoruz! Şaka Değil, 15 Dakikada Hazırlanıyor… Duyanlar Komşularına Koşarak Anlatıyor! Yufkadan İçli Köfte…
Hande Erçel 3 Yaşındaki Yeğeni İçin Paraya Kıydı! Mini Bir Servet Harcadı, Yine de Bildiğini Okudu! Kanser Olduğu Ortaya Çıkmıştı… mask
Hande Erçel 3 Yaşındaki Yeğeni İçin Paraya Kıydı! Mini Bir Servet Harcadı, Yine de Bildiğini Okudu! Kanser Olduğu Ortaya Çıkmıştı…
Müge Anlı’da Ezel Bayraktar Açtı Ağzını... Şok Sözler! Önce Dolandırıcılık İddiası Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Herkes Bıktı!” mask
Müge Anlı’da Ezel Bayraktar Açtı Ağzını... Şok Sözler! Önce Dolandırıcılık İddiası Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Herkes Bıktı!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL