Kısmetse Olur Yarışmasında Tir Tir Titreten Küfür! Yapımcı Bu Kadarına Dayanamadı ve “Bunu Keselim” Dedi! Twitter Yıkılıyor…
Youtube ekranlarında 12 Aralık itibariyle yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur’da skandal bir küfür olayı patlak verdi. Yapımcı bu kadarına dayamadı ve “Bunu keselim” dedi. Twitter’ın yıkılmasına neden olan küfür, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve adeta son zamanların gündemi haline gelen Kısmetse Olur’da yaşanan küfür olayı herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte milyonların dizlerinin titremesine neden olan o anlar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.