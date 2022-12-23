Kısmetse Olur Yarışmasında Tir Tir Titreten Küfür! Yapımcı Bu Kadarına Dayanamadı ve “Bunu Keselim” Dedi! Twitter Yıkılıyor…

9 kadın 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve adeta son zamanların gündemi haline gelen Kısmetse Olur’da yaşanan küfür olayı herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte milyonların dizlerinin titremesine neden olan o anlar…

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