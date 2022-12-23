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23 Ara 2022 - 17:26

Burcu Özberk’in Minicik Eteğiyle Pozları Cayır Cayır Yaktı! Zaten Mini Eteğine Bir de Yırtmaç Eklenince Olanlar Oldu…

Ünlü oyuncu Burcu Özberk minicik eteğiyle verdiği pozlarla ortalığı cayır cayır yaktı. Zaten minicik olan eteğine bir de yırtmaç eklenince olanlar oldu, görenler kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte o paylaşım!