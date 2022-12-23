- 23 Ara 2022 - 17:26 G: 23 Ara 2022 - 17:34

Burcu Özberk’in Minicik Eteğiyle Pozları Cayır Cayır Yaktı! Zaten Mini Eteğine Bir de Yırtmaç Eklenince Olanlar Oldu…

Ünlü oyuncu Burcu Özberk minicik eteğiyle verdiği pozlarla ortalığı cayır cayır yaktı. Zaten minicik olan eteğine bir de yırtmaç eklenince olanlar oldu, görenler kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte o paylaşım!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle sevenlerinin gönlüne taht kuran güzel oyuncu Burcu Özberk sosyal medya platformu Instagram hesabından art arda paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Her yeni paylaşımıyla binlerce yorum ve beğeni alan ünlü oyuncu şimdi de minicik eteğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren ve herkesi şaşkına çeviren o pozlar!

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23 Ara 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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Burcu Özberk’in Minicik Eteğiyle Pozları Cayır Cayır Yaktı! Zaten Mini Eteğine Bir de Yırtmaç Eklenince Olanlar Oldu… mask
Burcu Özberk’in Minicik Eteğiyle Pozları Cayır Cayır Yaktı! Zaten Mini Eteğine Bir de Yırtmaç Eklenince Olanlar Oldu…
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