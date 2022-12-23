Burcu Özberk’in Minicik Eteğiyle Pozları Cayır Cayır Yaktı! Zaten Mini Eteğine Bir de Yırtmaç Eklenince Olanlar Oldu…
Ünlü oyuncu Burcu Özberk minicik eteğiyle verdiği pozlarla ortalığı cayır cayır yaktı. Zaten minicik olan eteğine bir de yırtmaç eklenince olanlar oldu, görenler kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte o paylaşım!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle sevenlerinin gönlüne taht kuran güzel oyuncu Burcu Özberk sosyal medya platformu Instagram hesabından art arda paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Her yeni paylaşımıyla binlerce yorum ve beğeni alan ünlü oyuncu şimdi de minicik eteğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren ve herkesi şaşkına çeviren o pozlar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.