Bu Kez Kesin Boşanıyorlar! Burcu Binici ve Tankurt Manas Cephesinde Kıyım Var! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme! Meğer…
Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına uzun sürmüştü. Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinin evlilikleri yakın çevresi dışındaki herkese sürpriz olurken; ünlü çiftten bir sürpriz karar daha geldi. İşte Burcu Binici ve Tankurt Manas ile ilgili son detaylar...
Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına uzun sürmüştü. Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinin evlilikleri yakın çevresi dışındaki herkese sürpriz olurken; ünlü çiftten bir sürpriz karar daha geldi. İddiaya göre, Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanma kararı aldı! Peki, Burcu Binici ve Tankurt Manas evli mi, ne zaman evlendi? Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanacak mı? Burcu Binici ve Tankurt Manas neden boşanacak? İşte, detaylar…
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23 Ara 2022 - 20:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.