- 23 Ara 2022 - 20:40

Bu Kez Kesin Boşanıyorlar! Burcu Binici ve Tankurt Manas Cephesinde Kıyım Var! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme! Meğer…

Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına uzun sürmüştü. Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinin evlilikleri yakın çevresi dışındaki herkese sürpriz olurken; ünlü çiftten bir sürpriz karar daha geldi. İşte Burcu Binici ve Tankurt Manas ile ilgili son detaylar...

Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına uzun sürmüştü. Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinin evlilikleri yakın çevresi dışındaki herkese sürpriz olurken; ünlü çiftten bir sürpriz karar daha geldi. İddiaya göre, Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanma kararı aldı! Peki, Burcu Binici ve Tankurt Manas evli mi, ne zaman evlendi? Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanacak mı? Burcu Binici ve Tankurt Manas neden boşanacak? İşte, detaylar…

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23 Ara 2022 - 20:40 - Magazin

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