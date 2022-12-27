Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Depoyu Bu Gece Fullemeyenin Başı Çok Ağrır! 28 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
Bir süredir dalgalı seyri ile sürücüleri endişelendiren akaryakıt fiyatları, özellikle son zamanlarda arka arkaya gelen indirimler ile sürücülerin rahat bir nefes almasını sağlamıştı. Yeniden yükselişe geçen petrol piyasaları bugün itibariyle etkisini göstermeye başlamışken; akaryakıt ürünlerinde indirim dönemi de oldukça kısa sürdü! İşte Akaryakıt fiyatları ile ilgili son durum...
Bir süredir dalgalı seyri ile sürücüleri endişelendiren akaryakıt fiyatları, özellikle son zamanlarda arka arkaya gelen indirimler ile sürücülerin rahat bir nefes almasını sağlamıştı. Yeniden yükselişe geçen petrol piyasaları bugün itibariyle etkisini göstermeye başlamışken; akaryakıt ürünlerinde indirim dönemi de oldukça kısa sürdü! Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine zam ya da indirim gelecek mi? İşte, 28 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları…
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27 Ara 2022 - 01:01 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.