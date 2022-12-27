- 27 Ara 2022 - 01:01

Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Depoyu Bu Gece Fullemeyenin Başı Çok Ağrır! 28 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…

Bir süredir dalgalı seyri ile sürücüleri endişelendiren akaryakıt fiyatları, özellikle son zamanlarda arka arkaya gelen indirimler ile sürücülerin rahat bir nefes almasını sağlamıştı. Yeniden yükselişe geçen petrol piyasaları bugün itibariyle etkisini göstermeye başlamışken; akaryakıt ürünlerinde indirim dönemi de oldukça kısa sürdü! İşte Akaryakıt fiyatları ile ilgili son durum...

Bir süredir dalgalı seyri ile sürücüleri endişelendiren akaryakıt fiyatları, özellikle son zamanlarda arka arkaya gelen indirimler ile sürücülerin rahat bir nefes almasını sağlamıştı. Yeniden yükselişe geçen petrol piyasaları bugün itibariyle etkisini göstermeye başlamışken; akaryakıt ürünlerinde indirim dönemi de oldukça kısa sürdü! Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine zam ya da indirim gelecek mi? İşte, 28 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları…

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27 Ara 2022 - 01:01 - Gündem

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