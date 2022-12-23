Şeyma Subaşı Bornozunu İyice İndirdi! Göğüs Dekoltesini Görenler Şok Oldu! Meedo Şimdi Çıldıracak; Nişan Yüzüğü Atılabilir...
Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın bornozu indirdikçe indirdiği fotoğrafında göğüs dekoltesini görenler şok olurken Medoo ise bu işe çıldıracak. Görenlerin tanımakta zorlandığı bu paylaşım ortalığı kısa sürede birbirine kattı. Peki, herkesi şaşkına çeviren o paylaşım neydi? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!
Acun Ilıcalı ile yasak aşk yaşayıp sonrasında evlenen ve kızları Melisa’yı dünyaya getiren Şeyma Subaşı, Var Mısın Yok Musun? İsimli programla hayatımıza girmişti. Bir hayli olaylı olan ve ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmeyen bu ilişki kadar ayrılıkları da yine aynı şekilde gündemdeki yerini almıştı. Şimdiyse sevgilisi Meedo ile evlilik hazırlıkları yapan Subaşı’nın bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı, gören duyan aklını kaçırdı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.