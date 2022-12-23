Kızılcık Şerbeti Dizisinin Doğa’sı Yakıt Parasına Bez Parçası Aldı! Milyonların Mutfak Masrafı… Twitter Yıkılıyor; İkiye Ayrıldılar… Yorumlar Arka Arkaya!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun yakıt parasına elbise alması gözlerden kaçmadı. Milyonların mutfak masrafına iki parça elbise alan Sıla Türkoğlu, bir kez daha ne kadar zengin olduğunu milyonlara gösterdi. İşte kiminin normal bulduğu kiminin ise tepkiyle karşıladığı o para…
Emanet dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde ise oyunculuk performansıyla milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Doğa karakterinin çok zor bir karakter olmasına rağmen muhteşem bir biçimde bu durumu seyircilere yansıtan Sıla Türkoğlu, sosyal medyada gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.