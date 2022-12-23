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23 Ara 2022 - 21:03

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Doğa’sı Yakıt Parasına Bez Parçası Aldı! Milyonların Mutfak Masrafı… Twitter Yıkılıyor; İkiye Ayrıldılar… Yorumlar Arka Arkaya!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun yakıt parasına elbise alması gözlerden kaçmadı. Milyonların mutfak masrafına iki parça elbise alan Sıla Türkoğlu, bir kez daha ne kadar zengin olduğunu milyonlara gösterdi. İşte kiminin normal bulduğu kiminin ise tepkiyle karşıladığı o para…