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23 Ara 2022 - 21:25

Yalı Çapkını Dizisinde Kaos Çıktı! Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu Birbirine Girdi; Yapımcının O Sahneyi Çekmesinin Tek Sebebi…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda büyük bir kaos çıktı. Dizide abla – kardeşi oynayan Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu resmen birbirine girdi. Yapımcının o sahneyi çekmesinin tek nedeni ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…