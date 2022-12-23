Yalı Çapkını Dizisinde Kaos Çıktı! Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu Birbirine Girdi; Yapımcının O Sahneyi Çekmesinin Tek Sebebi…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda büyük bir kaos çıktı. Dizide abla – kardeşi oynayan Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu resmen birbirine girdi. Yapımcının o sahneyi çekmesinin tek nedeni ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve milyonların bayılarak izlediği dizilerden biri olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Son bölümde yayınlanan öpüşme sahnesi ise Youtube’da rekor izlenme almıştı. Şimdiyse Yalı Çapkını hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.