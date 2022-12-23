- 23 Ara 2022 - 21:25 G: 23 Ara 2022 - 21:30

Yalı Çapkını Dizisinde Kaos Çıktı! Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu Birbirine Girdi; Yapımcının O Sahneyi Çekmesinin Tek Sebebi…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda büyük bir kaos çıktı. Dizide abla – kardeşi oynayan Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu resmen birbirine girdi. Yapımcının o sahneyi çekmesinin tek nedeni ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve milyonların bayılarak izlediği dizilerden biri olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Son bölümde yayınlanan öpüşme sahnesi ise Youtube’da rekor izlenme almıştı. Şimdiyse Yalı Çapkını hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Ara 2022 - 21:25 Ankara- Yaşam

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