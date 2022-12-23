- 23 Ara 2022 - 21:49 G: 23 Ara 2022 - 21:56

Kısmetse Olur’da İlan-ı Aşk! Tolga Saçını Başını Yolacak; 85 Milyona Bas Bas Bağırdı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ilan-ı aşk yaşandı! Tolga’nın saçını başını yolacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. 85 milyonun önünde bas bas bağıran isim, öyle bir şey yaptı ki, Twitter resmen yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam 5 yıl sonra ekranlara yeniden gelmeye başlayan Kısmetse Olur’da yeni isimler bulunuyordu. Yarışmacıların her bir hamleleri olay üzerine olay yaratıyordu. Aşkların, savaşların ve kaosların başladığı Kısmetse Olur’da evin ilk aşkını ilan edenleri olan Tolga ve Aybüke arasına bomba bir isim girdi. 85 milyonun önünde Aybüke Çangal’a aşkını bas bas bağıran isim, Tolga’nın saçını başını yolmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Ara 2022 - 21:49 Ankara- Yaşam

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