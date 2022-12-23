Kısmetse Olur’da İlan-ı Aşk! Tolga Saçını Başını Yolacak; 85 Milyona Bas Bas Bağırdı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ilan-ı aşk yaşandı! Tolga’nın saçını başını yolacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. 85 milyonun önünde bas bas bağıran isim, öyle bir şey yaptı ki, Twitter resmen yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam 5 yıl sonra ekranlara yeniden gelmeye başlayan Kısmetse Olur’da yeni isimler bulunuyordu. Yarışmacıların her bir hamleleri olay üzerine olay yaratıyordu. Aşkların, savaşların ve kaosların başladığı Kısmetse Olur’da evin ilk aşkını ilan edenleri olan Tolga ve Aybüke arasına bomba bir isim girdi. 85 milyonun önünde Aybüke Çangal’a aşkını bas bas bağıran isim, Tolga’nın saçını başını yolmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.