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23 Ara 2022 - 21:49

Kısmetse Olur’da İlan-ı Aşk! Tolga Saçını Başını Yolacak; 85 Milyona Bas Bas Bağırdı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ilan-ı aşk yaşandı! Tolga’nın saçını başını yolacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. 85 milyonun önünde bas bas bağıran isim, öyle bir şey yaptı ki, Twitter resmen yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…