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23 Ara 2022 - 22:09

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Yıllar Boyunca Sakladılar! Daha 5 Ay Önce Evlenmişlerdi; Twitter Resmen Yıkılıyor… “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında yıllar boyunca bilinmeyen ve ikilinin sır gibi sakladığı bir gerçek ortaya çıktı! Daha 5 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, “Bu kadarı da pes” dedirtti. Peki, sosyal medyada hayranlarını ayağa kaldıran bu olay neydi?