Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Yıllar Boyunca Sakladılar! Daha 5 Ay Önce Evlenmişlerdi; Twitter Resmen Yıkılıyor… “Bu Kadarı da Pes!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında yıllar boyunca bilinmeyen ve ikilinin sır gibi sakladığı bir gerçek ortaya çıktı! Daha 5 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, “Bu kadarı da pes” dedirtti. Peki, sosyal medyada hayranlarını ayağa kaldıran bu olay neydi?
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, hayranlarını şok içerisine bırakmıştı. 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. Evlilik teklifinden birkaç ay sonra evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında bomba bir gerçek ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.