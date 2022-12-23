Öksürüğü Saatler İçerisinde Kesiyor! Bir Yudumu Bile Turp Gibi Yapıyor; Kazan Kazan Yapanlar Var! Hastalık, Veba, Salgın Dinlemiyor…

Sert rüzgarlardan çetin soğuklara, değişen hava koşulları insanları oldukça olumsuz etkiliyoruz. Özellikle bu aylarda artan öksürük şikayetleriyle birlikte; ilaç kullanımı günden güne artmaya devam ediyor. Ancak ne yazık ki kullanılan her ilaç öksürüğü bir anda kesmiyor fakat kuşburnu çayı ne hastalık ne veba ne de salgın dinliyor! Bir yudumuyla kesin sonuç aldıran kuşburnu çayının tarifini ise sizler için derledik!

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