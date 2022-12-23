- 23 Ara 2022 - 22:32 G: 23 Ara 2022 - 22:44

Öksürüğü Saatler İçerisinde Kesiyor! Bir Yudumu Bile Turp Gibi Yapıyor; Kazan Kazan Yapanlar Var! Hastalık, Veba, Salgın Dinlemiyor…

Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte öksürük şikayetleri gün geçtikçe arttı! Yediden yetmişe herkesin şikayetçi olduğu bu duruma uzmanlar el attı. Öksürüğü anında kesen bu sihirli içeceğin adı: Kuşburnu! Bir yudumunda bile turp gibi olan kişi sayısı giderek artıyor. Şifayı kuşburnunda bulanlar ise kazan kazan yapıp ailesine, sevdiklerine dağıtıyor. İşte iştah açan rengi, enfes kokusu, nefis tadıyla hastalığınıza derman olacak o bitki...

Sert rüzgarlardan çetin soğuklara, değişen hava koşulları insanları oldukça olumsuz etkiliyoruz. Özellikle bu aylarda artan öksürük şikayetleriyle birlikte; ilaç kullanımı günden güne artmaya devam ediyor.  Ancak ne yazık ki kullanılan her ilaç öksürüğü bir anda kesmiyor fakat kuşburnu çayı ne hastalık ne veba ne de salgın dinliyor! Bir yudumuyla kesin sonuç aldıran kuşburnu çayının tarifini ise sizler için derledik!

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23 Ara 2022 - 22:32 Ankara- Yaşam

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Öksürüğü Saatler İçerisinde Kesiyor! Bir Yudumu Bile Turp Gibi Yapıyor; Kazan Kazan Yapanlar Bile Var! Hastalık, Veba, Salgın Dinlemiyor… mask
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