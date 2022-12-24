Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Ara 2022 - 22:46

Survivor 2023 Seçmelerinde Skandal! Torpil Paylaşımı Şok Etti... Güzel Kızlara Alevli Mesajlar! Yapım Ekibi Yandı… Acun’un Haberi Bile Yok!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023’ün kirli çamaşırları tek tek ortaya çıktı! Mide bulantısını yaşatan Survivor 2023 ekibi, güzel bulunan kızlara yaptıklarıyla çileden çıkarttı. Birçok kişi bunu “Taciz” olarak değerlendiğini bile ifade etti. İşte merak edilen tüm detaylar…