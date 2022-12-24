- 24 Ara 2022 - 22:46

Survivor 2023 Seçmelerinde Skandal! Torpil Paylaşımı Şok Etti... Güzel Kızlara Alevli Mesajlar! Yapım Ekibi Yandı… Acun’un Haberi Bile Yok!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023’ün kirli çamaşırları tek tek ortaya çıktı! Mide bulantısını yaşatan Survivor 2023 ekibi, güzel bulunan kızlara yaptıklarıyla çileden çıkarttı. Birçok kişi bunu “Taciz” olarak değerlendiğini bile ifade etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışmasından hemen sonra çalışmalar tek tek açıklanmaya başlanmıştı. Survivor 2023’ün yeni sezonuna katılacak olan isimlerse belli olmuştu! Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eker, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman olmuştu. Peki, milyonları şok eden olay neydi?

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24 Ara 2022 - 22:46 Ankara- Yaşam

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