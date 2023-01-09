Yeni yılda da yeni dizileri ile seyircisini buluşturacak olan televizyon kanalları, beklenen yapımlarını tek tek seyirci karşısına çıkarmak için hazırlıklara başladı. Şimdilerde tanıtım fragmanı ile televizyon seyircisinin gündemine oturmuş olan Ömer dizisi, son 24 saatin sosyal medya gündemleri arasındaki yerini aldı. Oyuncu kadrosu ile herkesi kendisine hayran bırakan Ömer dizisi STAR TV'de 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren her hafta yayınlanacak!

Peki, Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlıyor? Ömer Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Kimler? İşte, detaylar…

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