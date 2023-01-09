Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlıyor? Ömer Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Kimler?
Yeni yılda da yeni dizileri ile seyircisini buluşturacak olan televizyon kanalları, beklenen yapımlarını tek tek seyirci karşısına çıkarmak için hazırlıklara başladı. Şimdilerde tanıtım fragmanı ile televizyon seyircisinin gündemine oturmuş olan Ömer dizisi, son 24 saatin sosyal medya gündemleri arasındaki yerini aldı. İşte Ömer Dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeni yılda da yeni dizileri ile seyircisini buluşturacak olan televizyon kanalları, beklenen yapımlarını tek tek seyirci karşısına çıkarmak için hazırlıklara başladı. Şimdilerde tanıtım fragmanı ile televizyon seyircisinin gündemine oturmuş olan Ömer dizisi, son 24 saatin sosyal medya gündemleri arasındaki yerini aldı. Oyuncu kadrosu ile herkesi kendisine hayran bırakan Ömer dizisi STAR TV'de 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren her hafta yayınlanacak!
Peki, Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlıyor? Ömer Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Kimler? İşte, detaylar…
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09 Oca 2023 - 21:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.