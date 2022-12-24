Ömer Dizisi Hangi Tarihte Başlayacak? Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlanacak? Ömer Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Yeni yılda da yeni dizileri ile seyircisini buluşturacak olan televizyon kanalları, beklenen yapımlarını tek tek seyirci karşısına çıkarmak için hazırlıklara başladı. Şimdilerde tanıtım fragmanı ile televizyon seyircisinin gündemine oturmuş olan Ömer dizisi, son 24 saatin sosyal medya gündemleri arasındaki yerini aldı. Oyuncu kadrosu ile herkesi kendisine hayran bırakan Ömer dizisinin yayıncı kuruluşu ise, henüz belli oldu. Peki, Ömer dizisi hangi tarihte başlayacak? Ömer dizisi nerede ve hangi günler yayınlanacak? Ömer dizisinin oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

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