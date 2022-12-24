Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Kimdir? Buse Terim Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Buse Terim’in Mesleğini Duyan Şok Oluyor?

Yeşil sahaların en beğenilen teknik adamlarından biri olan Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarını üzerine çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde değeri yaklaşık 20 bin TL olan ayakkabısı ile fotoğraf atmasıyla çok eleştiri alan Buse Terim, bu olay sonrası magazin takipçilerinin gündemine oturdu. Peki, Fatih Terim’in kızı Buse Terim kimdir? Buse Terim kaç yaşındadır, nerelidir? Buse Terim ne iş yapıyor, mesleği ne, evli mi, kiminle evli? İşte, detaylar…

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