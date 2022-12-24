Fatih Terim’in Kızı Buse Terim Kimdir? Buse Terim Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Buse Terim’in Mesleğini Duyan Şok Oluyor?
Yeşil sahaların en beğenilen teknik adamlarından biri olan Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarını üzerine çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde değeri yaklaşık 20 bin TL olan ayakkabısı ile fotoğraf atmasıyla çok eleştiri alan Buse Terim ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeşil sahaların en beğenilen teknik adamlarından biri olan Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarını üzerine çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde değeri yaklaşık 20 bin TL olan ayakkabısı ile fotoğraf atmasıyla çok eleştiri alan Buse Terim, bu olay sonrası magazin takipçilerinin gündemine oturdu. Peki, Fatih Terim’in kızı Buse Terim kimdir? Buse Terim kaç yaşındadır, nerelidir? Buse Terim ne iş yapıyor, mesleği ne, evli mi, kiminle evli? İşte, detaylar…
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24 Ara 2022 - 11:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.