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24 Ara 2022 - 11:26

Kısmetse Olur’un Zeyd’inin Yıllar Önceki Hali Dudak Uçuklattı! Her Yerde 25 Yaşında Olduğunu Diyordu… “Hele Belli Neden Bu Hale Geldiği!”

Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da bu sezon bulunan Zeyd’in yıllar önceki hali ağızların açık kalmasına neden oldu! Her yerde 25 yaşında olduğunu söyleyen Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd Gümüştutan’ın o hallerini görenler ise “Hele belli neden bu hale geldiği” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…