Kısmetse Olur’un Zeyd’inin Yıllar Önceki Hali Dudak Uçuklattı! Her Yerde 25 Yaşında Olduğunu Diyordu… “Hele Belli Neden Bu Hale Geldiği!”
Youtube ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da bu sezon bulunan Zeyd’in yıllar önceki hali ağızların açık kalmasına neden oldu! Her yerde 25 yaşında olduğunu söyleyen Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd Gümüştutan’ın o hallerini görenler ise “Hele belli neden bu hale geldiği” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın, 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Hem kaosların hem de aşkların başladığı Kısmetse Olur’da ön plana çıkan yarışmacılardan biri olan Zeyd’in yıllar önceki halleri sinirleri bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.