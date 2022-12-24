Barbaros Hayreddin’i Canlandıran Tolgahan Sayışman Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tolgahan Sayışman Hangi Dizilerde Oynadı?
Ekranların yeni dizilerinden biri olan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı isimli dizinin başrolü Tolgahan Sayışman, şimdilerde televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Yeni sezonda yeniden seyirci ile buluşacak olan Tolgahan Sayışman’ın TRT1’in merak ile beklenilen dizisinde Barbaros Hayreddin’i canlandıracağı öğrenildi! işte Tolgahan Sayışman ile ilgili merak edilen detaylar...
Ekranların yeni dizilerinden biri olan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı isimli dizinin başrolü Tolgahan Sayışman, şimdilerde televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Yeni sezonda yeniden seyirci ile buluşacak olan Tolgahan Sayışman’ın TRT1’in merak ile beklenilen dizisinde Barbaros Hayreddin’i canlandıracağı öğrenildi! Peki, Barbaros Hayreddin’i canlandıran Tolgahan Sayışman kimdir, kaç yaşındadır? Tolgahan Sayışman hangi dizilerde oynadı? Tolgahan Sayışman evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
24 Ara 2022 - 11:25 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.