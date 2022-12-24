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24 Ara 2022 - 11:25

Barbaros Hayreddin’i Canlandıran Tolgahan Sayışman Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tolgahan Sayışman Hangi Dizilerde Oynadı?

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı isimli dizinin başrolü Tolgahan Sayışman, şimdilerde televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Yeni sezonda yeniden seyirci ile buluşacak olan Tolgahan Sayışman’ın TRT1’in merak ile beklenilen dizisinde Barbaros Hayreddin’i canlandıracağı öğrenildi! işte Tolgahan Sayışman ile ilgili merak edilen detaylar...