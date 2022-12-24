Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, bir süre önce seyircisi ile buluşmasına mola verdi. Bu molanın ne kadar süreceği merak konusu iken; merak ile beklenilen Arka Sokaklar dizisinin ekranlara geri dönmeyeceğine dair iddialar da ortada dolanmaya başladı. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinin bu hafta da ekrana gelmemiş olması iddiaları daha da güçlendirdi. Peki, Arka Sokaklar dizisi final mi yaptı? Arka Sokaklar dizisi neden yayınlanmadı? Arka Sokaklar dizisi devam edecek mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...