Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Ara 2022 - 11:54

Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’in Sonu Ölüm Değil, Daha Beter! Seyran’ı Öyle Bir Ateşten Alacaklar ki… “Az Bile Ona”

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in sonu ölümden daha beter çıktı. Seyran’ı ateşler içerisinden alacak olan ailesi ise herkesi şok edecek. “Az bile ona” yorumlarını alan Ferit’se dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yalı Çapkını dizisinde Ferit’e ne olacak?