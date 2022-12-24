- 24 Ara 2022 - 11:54 G: 24 Ara 2022 - 11:57

Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’in Sonu Ölüm Değil, Daha Beter! Seyran’ı Öyle Bir Ateşten Alacaklar ki… “Az Bile Ona”

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in sonu ölümden daha beter çıktı. Seyran’ı ateşler içerisinden alacak olan ailesi ise herkesi şok edecek. “Az bile ona” yorumlarını alan Ferit’se dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yalı Çapkını dizisinde Ferit’e ne olacak?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Reyting rekortmeni dizinin son bölümünde yaşananlarsa seyircileri ekranlara kilitlemişti. Önce Ferit ve Seyran’ın yakınlaşmasını izleyen seyirciler daha sonra ise ikilinin ayrılma kararını görmüştü. Ferit’in sürekli olarak ikili davranması sinirleri zıplatmaya yetiyordu. Ferit’in sonunun ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya resmen sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Ara 2022 - 11:54 Ankara- Yaşam

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