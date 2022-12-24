EYT’de 8 Eylül 1999 Şoku! Bakan Bilgin’den Dizleri Titretecek Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişi Kuyruklara Diziliyor Ama Ne Fayda…
Dolayı yoldan milyonlarca kişiyi, doğrudan herkesi ilgilendiren EYT’de 8 Eylül 1999 önemli bir tarih olarak önümüze çıkıyor. Konu hakkında Bakan Bilgin’den gelen açıklama dizlerin titremesine neden oldu. Milyonlarca kişinin kuyruklara girdiğini ifade eden Bakan Bilgin, herkesi şok etti. Peki, neler oluyor?
Aralık ayında kararlaştırılması beklenen EYT’de yaşanan gelişmeler herkesin dikkatini üzerine çekiyordu. Ocak ayına ertelenen EYT hakkında çıkan son kararlara Bakan Bilgin’den bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, katılmış olduğu bir davette kendisine gelen soruları tek tek yanıtladı. Memur ve emeklilerin maaşları hakkında rakam vermeyen Bakan Bilgin enflasyonu işaret etti. Peki, sigortası 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlamış kişiler emekli olabilecek mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.