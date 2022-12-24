- 24 Ara 2022 - 12:27 G: 24 Ara 2022 - 13:41

EYT’de 8 Eylül 1999 Şoku! Bakan Bilgin’den Dizleri Titretecek Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişi Kuyruklara Diziliyor Ama Ne Fayda…

Dolayı yoldan milyonlarca kişiyi, doğrudan herkesi ilgilendiren EYT’de 8 Eylül 1999 önemli bir tarih olarak önümüze çıkıyor. Konu hakkında Bakan Bilgin’den gelen açıklama dizlerin titremesine neden oldu. Milyonlarca kişinin kuyruklara girdiğini ifade eden Bakan Bilgin, herkesi şok etti. Peki, neler oluyor?

Aralık ayında kararlaştırılması beklenen EYT’de yaşanan gelişmeler herkesin dikkatini üzerine çekiyordu. Ocak ayına ertelenen EYT hakkında çıkan son kararlara Bakan Bilgin’den bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, katılmış olduğu bir davette kendisine gelen soruları tek tek yanıtladı. Memur ve emeklilerin maaşları hakkında rakam vermeyen Bakan Bilgin enflasyonu işaret etti. Peki, sigortası 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlamış kişiler emekli olabilecek mi?

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24 Ara 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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EYT’de 8 Eylül 1999 Şoku! Bakan Bilgin’den Dizleri Titretecek Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişi Kuyruklara Diziliyor Ama Ne Fayda…

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