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24 Ara 2022 - 12:27

EYT’de 8 Eylül 1999 Şoku! Bakan Bilgin’den Dizleri Titretecek Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişi Kuyruklara Diziliyor Ama Ne Fayda…

Dolayı yoldan milyonlarca kişiyi, doğrudan herkesi ilgilendiren EYT’de 8 Eylül 1999 önemli bir tarih olarak önümüze çıkıyor. Konu hakkında Bakan Bilgin’den gelen açıklama dizlerin titremesine neden oldu. Milyonlarca kişinin kuyruklara girdiğini ifade eden Bakan Bilgin, herkesi şok etti. Peki, neler oluyor?