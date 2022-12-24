Şeyma Subaşı’nın Nişanlısı Mohammed Alsaloussi Kimdir? Mohammed Alsaloussi’nin Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Meğer…

Şeyma Subaşı ile bir yılı aşkın süredir birlikte olan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde Türk basının bir hayli dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Özellikle sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile bir küs bir barışık aşk yaşaması ile tanınan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı! Peki, Şeyma Subaşı’nın nişanlısı Mohammed Alsaloussi kimdir? Mohammed Alsaloussi kaç yaşında, aslen nereli? Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? İşte detaylar…