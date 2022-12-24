Şeyma Subaşı’nın Nişanlısı Mohammed Alsaloussi Kimdir? Mohammed Alsaloussi’nin Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
Şeyma Subaşı ile bir yılı aşkın süredir birlikte olan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde Türk basının bir hayli dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Özellikle sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile bir küs bir barışık aşk yaşaması ile tanınan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı! İşte Mohammed Alsaloussi ile ilgili mera edilen tüm detaylar...
Şeyma Subaşı ile bir yılı aşkın süredir birlikte olan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde Türk basının bir hayli dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Özellikle sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile bir küs bir barışık aşk yaşaması ile tanınan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı! Peki, Şeyma Subaşı’nın nişanlısı Mohammed Alsaloussi kimdir? Mohammed Alsaloussi kaç yaşında, aslen nereli? Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? İşte detaylar…
24 Ara 2022 - 13:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.