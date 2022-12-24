- 24 Ara 2022 - 21:05

Şeyma Subaşı’nın Nişanlısı Mohammed Alsaloussi Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Mohammed Alsaloussi Ne İş Yapıyor? Serveti Ne Kadar?

Şeyma Subaşı ile bir yılı aşkın süredir birlikte olan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde Türk basının bir hayli dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Özellikle sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile bir küs bir barışık aşk yaşaması ile tanınan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı! İşte Mohammed Alsaloussi ile ilgili mera edilen tüm detaylar...

Şeyma Subaşı ile bir yılı aşkın süredir birlikte olan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde Türk basının bir hayli dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Özellikle sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile bir küs bir barışık aşk yaşaması ile tanınan Mohammed Alsaloussi, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı! Peki, Şeyma Subaşı’nın nişanlısı Mohammed Alsaloussi kimdir? Mohammed Alsaloussi kaç yaşında, aslen nereli? Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? İşte detaylar…

24 Ara 2022 - 21:05 - Magazin

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