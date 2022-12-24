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24 Ara 2022 - 13:28

Hazar Ergüçlü’nün Eski Sevgilisi Onur Ünlü Kimdir? Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile beş yıldır aşk yaşayan Onur Ünlü’den geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Yollarını ayırma kararı alan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, ‘beş yıllın birikmişliği’ diyerek, olaysız bir şekilde ayrıldı. Bunun üzerine ise ikili arasındaki yaş farkı daha çok merak edilmeye başlandı! İşte Onur Ünlü ile ilgili merak edilen tüm detaylar...