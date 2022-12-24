Hazar Ergüçlü’nün Eski Sevgilisi Onur Ünlü Kimdir? Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile beş yıldır aşk yaşayan Onur Ünlü’den geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Yollarını ayırma kararı alan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, ‘beş yıllın birikmişliği’ diyerek, olaysız bir şekilde ayrıldı. Bunun üzerine ise ikili arasındaki yaş farkı daha çok merak edilmeye başlandı! İşte Onur Ünlü ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile beş yıldır aşk yaşayan Onur Ünlü’den geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Yollarını ayırma kararı alan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, ‘beş yıllın birikmişliği’ diyerek, olaysız bir şekilde ayrıldı. Bunun üzerine ise ikili arasındaki yaş farkı daha çok merak edilmeye başlandı! Peki, Hazar Ergüçlü’nün eski sevgilisi Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar...
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24 Ara 2022 - 13:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.