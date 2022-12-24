İlayda Alişan ve Alp Navruz Aşk mı Yaşıyor? İlayda Alişan ve Alp Navruz Arasındaki Yaş Farkı Mosmor Etti! İlayda Alişan Kimdir, Alp Navruz Kimdir?

Geçtiğimiz günlerde bir derginin vermiş olduğu partide denk gelen ve samimi bir şekilde eğlendiği iddia edilen İlayda Alişan ve Alp Navruz’un aşk yaşamaya başladığı konuşulur hale geldi. Bu iddialar üzerine karşılıklı bir hamle yapan İlayda Alişan ve Alp Navruz, gözleri bir anda üzerine çevirdi! Peki, İlayda Alişan ve Alp Navruz aşk mı yaşıyor? İlayda Alişan ve Alp Navruz arasında kaç yaş var? İlayda Alişan kimdir, Alp Navruz kimdir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...