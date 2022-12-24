İlayda Alişan ve Alp Navruz Aşk mı Yaşıyor? İlayda Alişan ve Alp Navruz Arasındaki Yaş Farkı Mosmor Etti! İlayda Alişan Kimdir, Alp Navruz Kimdir?
Geçtiğimiz günlerde bir derginin vermiş olduğu partide denk gelen ve samimi bir şekilde eğlendiği iddia edilen İlayda Alişan ve Alp Navruz’un aşk yaşamaya başladığı konuşulur hale geldi. Bu iddialar üzerine karşılıklı bir hamle yapan İlayda Alişan ve Alp Navruz, gözleri bir anda üzerine çevirdi! İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde bir derginin vermiş olduğu partide denk gelen ve samimi bir şekilde eğlendiği iddia edilen İlayda Alişan ve Alp Navruz’un aşk yaşamaya başladığı konuşulur hale geldi. Bu iddialar üzerine karşılıklı bir hamle yapan İlayda Alişan ve Alp Navruz, gözleri bir anda üzerine çevirdi! Peki, İlayda Alişan ve Alp Navruz aşk mı yaşıyor? İlayda Alişan ve Alp Navruz arasında kaç yaş var? İlayda Alişan kimdir, Alp Navruz kimdir? İşte, detaylar…
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24 Ara 2022 - 13:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.