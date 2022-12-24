- 24 Ara 2022 - 13:37 G: 24 Ara 2022 - 13:43

Söylemezsem Olmaz’dan Seren Serengil Ayrıldı Mı? Seren Serengil Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seren Serengil’in Mesleğini Duyan Titriyor!

2020 yılından bu yana Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk ve yorumculuk yapan Seren Serengil, bir süredir programda yer almıyor. Bunun üzerine Seren Serengil’in izleyicisi ünlü ismin programı bırakıp bırakmadığını merak ederken; beklenen açıklama programın son bölümünde geldi! İşte Seren Serengil ayrılığı ve detaylar...

2020 yılından bu yana Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk ve yorumculuk yapan Seren Serengil, bir süredir programda yer almıyor. Bunun üzerine Seren Serengil’in izleyicisi ünlü ismin programı bırakıp bırakmadığını merak ederken; beklenen açıklama programın son bölümünde geldi! Peki, Söylemezsem Olmaz’dan Seren Serengil ayrıldı mı? Seren Serengil kimdir, kaç yaşındadır? Seren Serengil evli mi, mesleği ne, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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24 Ara 2022 - 13:37 - Magazin

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