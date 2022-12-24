- 24 Ara 2022 - 13:47 G: 24 Ara 2022 - 13:48

Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL…

Migros market, müşterilerini çıldırtacak bir indirime daha imzasını attı. Fiyatlarını dibe çeken ve yüzleri güldüren Migros Market; Ayçiçek yağını sadece 37 TL’ye, kıymayı 59 TL’ye, şekeri ise 113 TL’ye, zeytini ise 41 TL’ye satışa çıkardı! Bu ve bunun gibi birçok indirimin altına imzasını atan Migros Market, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yeni yılın gelmesiyle birlikte Migros Market ise atağa geçti ve rakiplerine fiyatlarıyla farkı koydu. Müşterilerinin dikkatini çeken Migros, gündem haline geldi. Binlerce üründe farklı farklı indirimler yapan Migros Market, Money Club karta özel bir indirim daha düzenledi. Özellikle Ayçiçek yağındaki indirimleriyle mağazalarını ağzına kadar dolduran Migros, kampanyasını merak ettirdi! İşte merak edilenler…

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24 Ara 2022 - 13:47 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin!
Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış! mask
Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış!
Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü! mask
Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL…
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim… mask
Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim…
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda! mask
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!
Migros Market’in Kırmızı Et ve Tavuk İndirimi Olay Oldu! Dana Gerdan 99 TL, Köfte 45 TL, Piliç Sarma 44 TL… Yetişen Alıyor! mask
Migros Market’in Kırmızı Et ve Tavuk İndirimi Olay Oldu! Dana Gerdan 99 TL, Köfte 45 TL, Piliç Sarma 44 TL… Yetişen Alıyor!
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
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