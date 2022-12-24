Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL…
Migros market, müşterilerini çıldırtacak bir indirime daha imzasını attı. Fiyatlarını dibe çeken ve yüzleri güldüren Migros Market; Ayçiçek yağını sadece 37 TL’ye, kıymayı 59 TL’ye, şekeri ise 113 TL’ye, zeytini ise 41 TL’ye satışa çıkardı! Bu ve bunun gibi birçok indirimin altına imzasını atan Migros Market, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yeni yılın gelmesiyle birlikte Migros Market ise atağa geçti ve rakiplerine fiyatlarıyla farkı koydu. Müşterilerinin dikkatini çeken Migros, gündem haline geldi. Binlerce üründe farklı farklı indirimler yapan Migros Market, Money Club karta özel bir indirim daha düzenledi. Özellikle Ayçiçek yağındaki indirimleriyle mağazalarını ağzına kadar dolduran Migros, kampanyasını merak ettirdi! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.