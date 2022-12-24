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24 Ara 2022 - 13:47

Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL…

Migros market, müşterilerini çıldırtacak bir indirime daha imzasını attı. Fiyatlarını dibe çeken ve yüzleri güldüren Migros Market; Ayçiçek yağını sadece 37 TL’ye, kıymayı 59 TL’ye, şekeri ise 113 TL’ye, zeytini ise 41 TL’ye satışa çıkardı! Bu ve bunun gibi birçok indirimin altına imzasını atan Migros Market, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…