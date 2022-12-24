- 24 Ara 2022 - 13:45 G: 24 Ara 2022 - 13:55

Yılbaşı Ne Zaman? Yılbaşı Resmi Tatil mi? Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak?

Bir yılın sonuna daha gelmek üzere olan Türkiye’de aralık ayının son haftasına adım adım yaklaşılmaya başlandı. Yeni yılla birlikte yeni umutları da yüreklerinde taşımaya başlayan vatandaşlar ise, hazırlıklarını hızlandırdı. Bazı vatandaşlar bu seneyi evinde ve ailesi ile geçirecekken; bazı vatandaşlar ise çoktan tatil planlarını yaptı. İşte Yılbaşı ile ilgili merak edilen detaylar...

Bir yılın sonuna daha gelmek üzere olan Türkiye’de aralık ayının son haftasına adım adım yaklaşılmaya başlandı. Yeni yılla birlikte yeni umutları da yüreklerinde taşımaya başlayan vatandaşlar ise, hazırlıklarını hızlandırdı. Bazı vatandaşlar bu seneyi evinde ve ailesi ile geçirecekken; bazı vatandaşlar ise çoktan tatil planlarını yaptı. Henüz bir plan yapmamış olan vatandaşların kafasında ise birtakım sorular belirdi! Peki, yılbaşı ne zaman? Yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

24 Ara 2022 - 13:45 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Tava Nasıl Yapılır, Merak uyandırdı! Ankara tava ne etinden yapılır? Gerçek Ankara tava nasıl olur? İşte MasterChef'in Özel Tarifi... mask
Ankara Tava Nasıl Yapılır, Merak uyandırdı! Ankara tava ne etinden yapılır? Gerçek Ankara tava nasıl olur? İşte MasterChef'in Özel Tarifi...
Tüm Çalışanların Dikkatine! Kıdem Tazminatını Almış Olsanız Bile “Şak” Diye Geri Alınabilir! Yeter ki Tespit Edilsin… mask
Tüm Çalışanların Dikkatine! Kıdem Tazminatını Almış Olsanız Bile “Şak” Diye Geri Alınabilir! Yeter ki Tespit Edilsin…
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Depoyu Bu Gece Fullemeyenin Başı Çok Ağrır! 23 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Depoyu Bu Gece Fullemeyenin Başı Çok Ağrır! 23 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
Dolar Mı, Ev Mi, Altın Mı Daha Karlı? Paranız 3'e Katlar, Hemen Alın… Tahmin ve Yorum Size Yön Verebilir… mask
Dolar Mı, Ev Mi, Altın Mı Daha Karlı? Paranız 3'e Katlar, Hemen Alın… Tahmin ve Yorum Size Yön Verebilir…
Motorlu Taşıtlar Vergisi El Kol Yakıyor! Hangi Aracın Ne Kadar Ödeyeceği Ortaya Çıktı; Artış Oranları Öyle Böyle Değil… mask
Motorlu Taşıtlar Vergisi El Kol Yakıyor! Hangi Aracın Ne Kadar Ödeyeceği Ortaya Çıktı; Artış Oranları Öyle Böyle Değil…
Adli Sicil Kaydı Belgesi Nasıl Alınır? Adli Sicil Kaydı Nasıl Öğrenilir? Adli Sicil Kaydında Hangi Suçlar Çıkar? mask
Adli Sicil Kaydı Belgesi Nasıl Alınır? Adli Sicil Kaydı Nasıl Öğrenilir? Adli Sicil Kaydında Hangi Suçlar Çıkar?
Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı Açıldı Mı? Ne Zaman Açılacak? Ulaştırma Bakanlığı Ankara Yeni Metro Hat Durakları Hangisi? İşte Detaylar... mask
Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı Açıldı Mı? Ne Zaman Açılacak? Ulaştırma Bakanlığı Ankara Yeni Metro Hat Durakları Hangisi? İşte Detaylar...
Ankara Kamp Alanları 2023! Ankara'da Ücretli ve Ücretsiz En İyi Kamp Alanları Neresidir? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları… mask
Ankara Kamp Alanları 2023! Ankara'da Ücretli ve Ücretsiz En İyi Kamp Alanları Neresidir? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları…
2022 Yılında En Çok Ne Konuştuk! Haber, Vefat, Spor, Siyaset... İşte 2022'in En Çok Konuşulan İlk 5'leri... mask
2022 Yılında En Çok Ne Konuştuk! Haber, Vefat, Spor, Siyaset... İşte 2022'in En Çok Konuşulan İlk 5'leri...
Ankara ABD Büyükelçiliği Nerede, Nasıl Gidilir? İşte ABD Ankara Büyükelçiliği Yeni Yeri Söğütözü Adresi, Telefon Numaraları ve Yol Tarifi... mask
Ankara ABD Büyükelçiliği Nerede, Nasıl Gidilir? İşte ABD Ankara Büyükelçiliği Yeni Yeri Söğütözü Adresi, Telefon Numaraları ve Yol Tarifi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL… mask
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL…
Tan Taşçı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tan Taşçı’nın Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Tan Taşçı Konserlerden Ne Kadar Kazanıyor? mask
Tan Taşçı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tan Taşçı’nın Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Tan Taşçı Konserlerden Ne Kadar Kazanıyor?
Ömer Dizisi Hangi Tarihte Başlayacak? Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlanacak? Ömer Dizisinin Oyuncuları Kimler? mask
Ömer Dizisi Hangi Tarihte Başlayacak? Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlanacak? Ömer Dizisinin Oyuncuları Kimler?
Söylemezsem Olmaz’dan Seren Serengil Ayrıldı Mı? Seren Serengil Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seren Serengil’in Mesleğini Duyan Titriyor! mask
Söylemezsem Olmaz’dan Seren Serengil Ayrıldı Mı? Seren Serengil Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seren Serengil’in Mesleğini Duyan Titriyor!
İlayda Alişan ve Alp Navruz Aşk mı Yaşıyor? İlayda Alişan ve Alp Navruz Arasındaki Yaş Farkı Mosmor Etti! İlayda Alişan Kimdir, Alp Navruz Kimdir? mask
İlayda Alişan ve Alp Navruz Aşk mı Yaşıyor? İlayda Alişan ve Alp Navruz Arasındaki Yaş Farkı Mosmor Etti! İlayda Alişan Kimdir, Alp Navruz Kimdir?
Etimesgut İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir? Etimesgut İsminin Hikayesi Merak Uyandırdı! Etimesgut Ne Zaman Kuruldu, Kaç İlçeden Büyük, Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Etimesgut İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir? Etimesgut İsminin Hikayesi Merak Uyandırdı! Etimesgut Ne Zaman Kuruldu, Kaç İlçeden Büyük, Nerede, Nasıl Gidilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL