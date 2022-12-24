Yılbaşı Ne Zaman? Yılbaşı Resmi Tatil mi? Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak?
Bir yılın sonuna daha gelmek üzere olan Türkiye’de aralık ayının son haftasına adım adım yaklaşılmaya başlandı. Yeni yılla birlikte yeni umutları da yüreklerinde taşımaya başlayan vatandaşlar ise, hazırlıklarını hızlandırdı. Bazı vatandaşlar bu seneyi evinde ve ailesi ile geçirecekken; bazı vatandaşlar ise çoktan tatil planlarını yaptı. İşte Yılbaşı ile ilgili merak edilen detaylar...
Bir yılın sonuna daha gelmek üzere olan Türkiye’de aralık ayının son haftasına adım adım yaklaşılmaya başlandı. Yeni yılla birlikte yeni umutları da yüreklerinde taşımaya başlayan vatandaşlar ise, hazırlıklarını hızlandırdı. Bazı vatandaşlar bu seneyi evinde ve ailesi ile geçirecekken; bazı vatandaşlar ise çoktan tatil planlarını yaptı. Henüz bir plan yapmamış olan vatandaşların kafasında ise birtakım sorular belirdi! Peki, yılbaşı ne zaman? Yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? İşte, detaylar…
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24 Ara 2022 - 13:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.