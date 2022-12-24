Bir yılın sonuna daha gelmek üzere olan Türkiye’de aralık ayının son haftasına adım adım yaklaşılmaya başlandı. Yeni yılla birlikte yeni umutları da yüreklerinde taşımaya başlayan vatandaşlar ise, hazırlıklarını hızlandırdı. Bazı vatandaşlar bu seneyi evinde ve ailesi ile geçirecekken; bazı vatandaşlar ise çoktan tatil planlarını yaptı. Henüz bir plan yapmamış olan vatandaşların kafasında ise birtakım sorular belirdi! Peki, yılbaşı ne zaman? Yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? İşte, detaylar…

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