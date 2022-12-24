İrem Derici 85 Milyonu Sütyeniyle Büyüledi! Karın Kasları, İncecik Beli Başları Döndürdü; “Ateş Ediyorsun Kızım!” Alev Alev Yaktı!

Güzelliğiyle, sesiyle ve duruşuyla milyonları kendisine hayran bırakan İrem Derici’nin değişimi ise gözleri dolduruyor. Oldukça farklı bir yapısı aurası bulunan İrem Derici’nin estetikle bambaşka birisine dönüştüğü biliniyor. Göğüslerini yaptırmak adına 4000 Euro ödeme yaptığını ifade eden İrem Derici’nin göğüs dekolteli pozları ise yürekleri hoplatıyor. Peki, İrem Derici nasıl kareler paylaştı?

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