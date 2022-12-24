- 24 Ara 2022 - 14:06

İrem Derici 85 Milyonu Sütyeniyle Büyüledi! Karın Kasları, İncecik Beli Başları Döndürdü; “Ateş Ediyorsun Kızım!” Alev Alev Yaktı!

Hayranları tarafından “Beton” olarak anılan İrem Derici, 85 milyonu iç çamaşırlı pozlarıyla büyüledi! Karın kaslarını ve incecik belini konuşturan İrem Derici, hayranlarından tam not almayı başardı! “Ateş ediyorsun kızım” yorumlarını alan İrem Derici, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Güzelliğiyle, sesiyle ve duruşuyla milyonları kendisine hayran bırakan İrem Derici’nin değişimi ise gözleri dolduruyor. Oldukça farklı bir yapısı aurası bulunan İrem Derici’nin estetikle bambaşka birisine dönüştüğü biliniyor. Göğüslerini yaptırmak adına 4000 Euro ödeme yaptığını ifade eden İrem Derici’nin göğüs dekolteli pozları ise yürekleri hoplatıyor. Peki, İrem Derici nasıl kareler paylaştı?

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24 Ara 2022 - 14:06 Ankara- Yaşam

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