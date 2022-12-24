TV İzleyicisi Artık Dizi İzlerken Para Kazanacak! Televizyon Dünyasında Yeni Dönem Başlıyor! Cüzdanınız Kabarıp Kalacak! Meğer…

Dünyada uzunca süredir; Türkiye’de ise yeni yeni televizyon yayıncılığının düşüşe geçmesiyle birlikte sektörün sıkıntıları da ayyuka çıkmaya başladı. Özellikle dijital yayın platformlarının yükselişe geçmesiyle birlikte daha da zor bir dönem geçirmeye başlamış olan televizyon yayıncıları için yeni bir öneri geldi. Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Danışmanı Muzaffer Şafak’ın önerisi izleyicinin de para kazanması yönünde! Peki, televizyondan nasıl para kazanılır? Televizyondan para kazanmak mümkün mü? Televizyondan para kazanma yolları neler? İşte, detaylar…

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