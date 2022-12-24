EYT Hakkında Son Dakika! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; Yaş Sınırı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Meğer…

Bu yıl sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son açıklama bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. EYT düzenlemesinde borçlanma tartışmalarına son noktayı koyan Bakan Bilgin, aynı zamanda EYT’nin yaş tartışmalarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesinde son durum ne? Borçlanma ile EYT’den yararlanılabilir mi? EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı? İşte, detaylar…

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