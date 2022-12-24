EYT'de Yaş Sınırı Olacak Mı, Bu Hafta Çıkacak Mı? Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; Yaş Sınırı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Meğer…
Bu yıl sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son açıklama bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. EYT düzenlemesinde borçlanma tartışmalarına son noktayı koyan Bakan Bilgin, aynı zamanda EYT’nin yaş tartışmalarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...
Bu yıl sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son açıklama bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. EYT düzenlemesinde borçlanma tartışmalarına son noktayı koyan Bakan Bilgin, aynı zamanda EYT’nin yaş tartışmalarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.
Peki, EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesinde son durum ne? Borçlanma ile EYT’den yararlanılabilir mi? EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı? İşte, detaylar…
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24 Ara 2022 - 23:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.