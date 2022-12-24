Emekli Vatandaşa 2023 Müjdesi! Tam Tamına 14 Bin TL! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası Promosyon Musluğunu Açtı! Cebi Parayla Dolup Taşacak!...

Emeklilerin aldığı banka promosyonlarında yeni yıl öncesinde hareketlilik başladı. Emeklilerin maaşlarının artması nedeniyle promosyonlarda da bir artış yaşanacağı tahmin eden uzmanlar, tek tek hesap yaptı. Bankaların 2023 yılında ödeyeceği emekli promosyonlarına dair tahminlerde bulunan uzmanlar, emeklilerin yüzlerini güldürecek rakamlar kullanmaya başladı. Peki, 2023 yılında emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2023 ocak emekli promosyonu ne kadar olacak? Yeni yılda hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek? İşte, detaylar…

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