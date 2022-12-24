Emekli Vatandaşa 2023 Müjdesi! Tam Tamına 14 Bin TL! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası Promosyon Musluğunu Açtı! Cebi Parayla Dolup Taşacak!...
Emeklilerin aldığı banka promosyonlarında yeni yıl öncesinde hareketlilik başladı. Emeklilerin maaşlarının artması nedeniyle promosyonlarda da bir artış yaşanacağı tahmin eden uzmanlar, tek tek hesap yaptı. Bankaların 2023 yılında ödeyeceği emekli promosyonlarına dair tahminlerde bulunan uzmanlar, emeklilerin yüzlerini güldürecek rakamlar kullanmaya başladı. İşte detaylar...
Emeklilerin aldığı banka promosyonlarında yeni yıl öncesinde hareketlilik başladı. Emeklilerin maaşlarının artması nedeniyle promosyonlarda da bir artış yaşanacağı tahmin eden uzmanlar, tek tek hesap yaptı. Bankaların 2023 yılında ödeyeceği emekli promosyonlarına dair tahminlerde bulunan uzmanlar, emeklilerin yüzlerini güldürecek rakamlar kullanmaya başladı. Peki, 2023 yılında emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2023 ocak emekli promosyonu ne kadar olacak? Yeni yılda hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek? İşte, detaylar…
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24 Ara 2022 - 23:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.