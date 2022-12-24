- 24 Ara 2022 - 16:16 G: 24 Ara 2022 - 16:19

Emekli Vatandaşın Cebi Parayla Dolup Taşacak! Tam Tamına 19 Bin TL; Bankalar Kalemi Aldı Eline… Para Yağmuru Başladı!

Emeklilerin aldığı banka promosyonlarında yeni yıl öncesinde hareketlilik başladı. Emeklilerin maaşlarının artması nedeniyle promosyonlarda da bir artış yaşanacağı tahmin eden uzmanlar, tek tek hesap yaptı. Bankaların 2023 yılında ödeyeceği emekli promosyonlarına dair tahminlerde bulunan uzmanlar, emeklilerin yüzlerini güldürecek rakamlar kullanmaya başladı. İşte detaylar...

Emeklilerin aldığı banka promosyonlarında yeni yıl öncesinde hareketlilik başladı. Emeklilerin maaşlarının artması nedeniyle promosyonlarda da bir artış yaşanacağı tahmin eden uzmanlar, tek tek hesap yaptı. Bankaların 2023 yılında ödeyeceği emekli promosyonlarına dair tahminlerde bulunan uzmanlar, emeklilerin yüzlerini güldürecek rakamlar kullanmaya başladı. Peki, 2023 yılında emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2023 ocak emekli promosyonu ne kadar olacak? Yeni yılda hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek? İşte, detaylar…

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24 Ara 2022 - 16:16 - Gündem

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