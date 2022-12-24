Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşinden Kahreden Haber Geldi! Bebeğini Kucağına Yeni Almıştı; Twitter Yıkılmaya Başladı! Meğer…

Dadı dizisinde aldığı rol ile parlayan ardından da pek çok yapımda rol alan Sinem Kobal, şimdilerde doğum yapması nedeniyle setlerden uzak kalan isimler arasındaki yerini aldı. Vaktini daha çok ailesiyle geçiren Sinem Kobal’dan acı haber ise, bugün geldi. Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal’ın yaptığı bir paylaşım gerçekleri ortaya çıkardı! Peki, Sinem Kobal’a ne oldu? Sinem Kobal’ın kardeşi Karem Kobal ne paylaştı? İşte, detaylar…

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