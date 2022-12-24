Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşinden Kahreden Haber Geldi! Bebeğini Kucağına Yeni Almıştı; Twitter Yıkılmaya Başladı! Meğer…
Dadı dizisinde aldığı rol ile parlayan ardından da pek çok yapımda rol alan Sinem Kobal, şimdilerde doğum yapması nedeniyle setlerden uzak kalan isimler arasındaki yerini aldı. Vaktini daha çok ailesiyle geçiren Sinem Kobal’dan acı haber ise, bugün geldi. İşte detaylar...
Dadı dizisinde aldığı rol ile parlayan ardından da pek çok yapımda rol alan Sinem Kobal, şimdilerde doğum yapması nedeniyle setlerden uzak kalan isimler arasındaki yerini aldı. Vaktini daha çok ailesiyle geçiren Sinem Kobal’dan acı haber ise, bugün geldi. Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal’ın yaptığı bir paylaşım gerçekleri ortaya çıkardı! Peki, Sinem Kobal’a ne oldu? Sinem Kobal’ın kardeşi Karem Kobal ne paylaştı? İşte, detaylar…
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24 Ara 2022 - 16:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.