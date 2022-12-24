Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan Bebek Haberi Geldi! “Muazzam Bir Şey!” Hayranları Şimdi Göbek Atacak! Neler Oluyor?
Uzun süren ilişkilerini mutlu sonla noktalayan ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, bu sene hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerinde altıncı aya giren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan beklenen bebek açıklaması ise geçtiğimiz gün geldi. İşte detaylar...
Uzun süren ilişkilerini mutlu sonla noktalayan ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, bu sene hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerinde altıncı aya giren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan beklenen bebek açıklaması ise geçtiğimiz gün geldi. Hayranlarını bir hayli şaşırtan Özge Gürel, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu! Peki, Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evliliğinde neler oluyor? Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu bebek düşünüyor mu? Özge Gürel hamile mi? İşte, detaylar…
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24 Ara 2022 - 16:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.