Yalı Çapkını Dizisinin Seyran ve Ferit’i Alev Alev! Pozlarını Görenler “Bunlar Gizli Aşık” Demeden Yapamadı! Sıcak ve Cesur Pozlarıyla…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir ve Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, alev alev yaktı! Pozlarını görenler ise “Bunlar kesin gizli aşık” demeden yapamadı! Sıcak ve cesur karelere yer veren Yalı Çapkını oyuncuları, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu gibi muhteşem bir doktorun ellerinden dökülen Yalı Çapkını dizisiyle ününe ün katan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, hayranlarını şok etmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.