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24 Ara 2022 - 16:48

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran ve Ferit’i Alev Alev! Pozlarını Görenler “Bunlar Gizli Aşık” Demeden Yapamadı! Sıcak ve Cesur Pozlarıyla…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir ve Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, alev alev yaktı! Pozlarını görenler ise “Bunlar kesin gizli aşık” demeden yapamadı! Sıcak ve cesur karelere yer veren Yalı Çapkını oyuncuları, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…