Müge Anlı’da 100 Yılda Bir Yaşanacak Olay Yaşandı! 300 Bin Lirayı Hiç Etmişti; Twitter Instagram Yıkılmaya Başladı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının “Sarı Papatyası” olarak bilinen Müge Anlı’da 100 yılda bir yaşanacak olay yaşandı! 3000 bin lirayı alıp hiç eden Ezel Bayraktar’a gelen teklif, ağızların açık kalmasına neden oldu. Twitter ve Insagram’ın kendisini konuşmasına neden olan Ezel Bayraktar, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde ekranlara Mehmet ve Tuğba adı altında bir çift katılmıştı. Mehmet, kardeşi Ömer’in 300 bin lirayı alıp kaçtığını ifade etmişti. Ömer ise Ezel dizisindeki karakterden etkilenip; adını “Ezel Bayraktar” olarak değiştirip programa katılmıştı. Paranın yarısını kripto parada yiyen Ezel Bayraktar, diğer yarısıyla ise gününü gün etmiş; oyuncu olmak için eğitimler almıştı. Ezel Bayraktar’ın yengesinin tedavi parasını hiç etmesine tabi ki tepkiler gelmişti ama son bölümde bomba patladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.