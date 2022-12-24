- 24 Ara 2022 - 17:07

Müge Anlı’da 100 Yılda Bir Yaşanacak Olay Yaşandı! 300 Bin Lirayı Hiç Etmişti; Twitter Instagram Yıkılmaya Başladı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının “Sarı Papatyası” olarak bilinen Müge Anlı’da 100 yılda bir yaşanacak olay yaşandı! 3000 bin lirayı alıp hiç eden Ezel Bayraktar’a gelen teklif, ağızların açık kalmasına neden oldu. Twitter ve Insagram’ın kendisini konuşmasına neden olan Ezel Bayraktar, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde ekranlara Mehmet ve Tuğba adı altında bir çift katılmıştı. Mehmet, kardeşi Ömer’in 300 bin lirayı alıp kaçtığını ifade etmişti. Ömer ise Ezel dizisindeki karakterden etkilenip; adını “Ezel Bayraktar” olarak değiştirip programa katılmıştı. Paranın yarısını kripto parada yiyen Ezel Bayraktar, diğer yarısıyla ise gününü gün etmiş; oyuncu olmak için eğitimler almıştı. Ezel Bayraktar’ın yengesinin tedavi parasını hiç etmesine tabi ki tepkiler gelmişti ama son bölümde bomba patladı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Ara 2022 - 17:07 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’da Ezel Bayraktar Açtı Ağzını... Şok Sözler! Önce Dolandırıcılık İddiası Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Herkes Bıktı!” mask
Müge Anlı’da Ezel Bayraktar Açtı Ağzını... Şok Sözler! Önce Dolandırıcılık İddiası Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Herkes Bıktı!”
Müge Anlı’da Akılları Yerinden Eden Kayıp! Arife Gökçe Bulundu Mu, Nerede? 64 Yaşında, 5 Çocuk Annesi, 12 Torun Sahibi Kadın! Müstehcen İçerikler ve Mesajlar… mask
Müge Anlı’da Akılları Yerinden Eden Kayıp! Arife Gökçe Bulundu Mu, Nerede? 64 Yaşında, 5 Çocuk Annesi, 12 Torun Sahibi Kadın! Müstehcen İçerikler ve Mesajlar…
Müge Anlı’dan Şok Eden İtiraf! “Yapımcı Programdan Çekilmemi İstedi!” Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Müge Anlı’dan Şok Eden İtiraf! “Yapımcı Programdan Çekilmemi İstedi!” Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Müge Anlı’da 6 Yaşındaki Elif Nur Tiftik Olayı Nedir? Elif Nur Tiftik Anne ve Babası Neden Tutuklu? Baş Şüpheli Babaanne Mi? mask
Müge Anlı’da 6 Yaşındaki Elif Nur Tiftik Olayı Nedir? Elif Nur Tiftik Anne ve Babası Neden Tutuklu? Baş Şüpheli Babaanne Mi?
Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şaşkınlık Geçirdi! Müge Anlı İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şaşkınlık Geçirdi! Müge Anlı İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Müge Anlı’da Gözyaşlarına Boğan Olay! Çakma Ezel Bayraktar Yerin Dibine Girdi; Müge Anlı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Müge Anlı’da Gözyaşlarına Boğan Olay! Çakma Ezel Bayraktar Yerin Dibine Girdi; Müge Anlı Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Müge Anlı DJ Gezgin’in Katili Bulundu mu? Olay Aydınlanamıyor, Cinayet Çözülemiyordu Ama Bomba Patladı! İşte DJ Gezgin Olayının Detayları… mask
Müge Anlı DJ Gezgin’in Katili Bulundu mu? Olay Aydınlanamıyor, Cinayet Çözülemiyordu Ama Bomba Patladı! İşte DJ Gezgin Olayının Detayları…
Müge Anlı’nın Başının Belasıydı! Zeynep Ergül’ün Son Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Özlü Sözleriyle Ortalığı Sallıyordu… mask
Müge Anlı’nın Başının Belasıydı! Zeynep Ergül’ün Son Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Özlü Sözleriyle Ortalığı Sallıyordu…
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu… mask
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu…
Müge Anlı'dan İtiraf Gibi Sözler! “Eşim Bana Bu Konuda Çok Kızıyor!” Dedi, Ortalık Yıkıldı! “Ah Be Mügem! Aşk Nelere Kadirmiş” mask
Müge Anlı'dan İtiraf Gibi Sözler! “Eşim Bana Bu Konuda Çok Kızıyor!” Dedi, Ortalık Yıkıldı! “Ah Be Mügem! Aşk Nelere Kadirmiş”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran ve Ferit’i Alev Alev! Pozlarını Görenler “Bunlar Gizli Aşık” Demeden Yapamadı! Sıcak ve Cesur Pozlarıyla… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran ve Ferit’i Alev Alev! Pozlarını Görenler “Bunlar Gizli Aşık” Demeden Yapamadı! Sıcak ve Cesur Pozlarıyla…
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan Bebek Haberi Geldi! “Muazzam Bir Şey!” Hayranları Şimdi Göbek Atacak! Neler Oluyor? mask
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan Bebek Haberi Geldi! “Muazzam Bir Şey!” Hayranları Şimdi Göbek Atacak! Neler Oluyor?
Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşinden Kahreden Haber Geldi! Bebeğini Kucağına Yeni Almıştı; Twitter Yıkılmaya Başladı! Meğer… mask
Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşinden Kahreden Haber Geldi! Bebeğini Kucağına Yeni Almıştı; Twitter Yıkılmaya Başladı! Meğer…
Kısmetse Olur’un Kaos İsmi Tuğçe’nin Estetiksiz Halleri Şok Etti! “Bilek Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış!” O Görüntüleri Şok Etti… mask
Kısmetse Olur’un Kaos İsmi Tuğçe’nin Estetiksiz Halleri Şok Etti! “Bilek Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış!” O Görüntüleri Şok Etti…
Sosyal Medya Fenomeni Apollonia Llewellyn Yürekleri Hoplattı! Noel Baba Kıyafetiyle Tüm Fiziğini Konuşturdu! “Taş, Toprak, Avrat!” mask
Sosyal Medya Fenomeni Apollonia Llewellyn Yürekleri Hoplattı! Noel Baba Kıyafetiyle Tüm Fiziğini Konuşturdu! “Taş, Toprak, Avrat!”
Esra Erol’da 76’lık Amcanın Başına Gelenler Düşman Başına! “3 Defa Yatağıma Girip…” Bir Evlendi, Dert Sahibi Oldu! Neler Oluyor? mask
Esra Erol’da 76’lık Amcanın Başına Gelenler Düşman Başına! “3 Defa Yatağıma Girip…” Bir Evlendi, Dert Sahibi Oldu! Neler Oluyor?
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Kasığına Kadar Açtı! Kıpkırmızı Elbisesiyle Hem Altan Hem Üsten Dekolte Verince… “Yanıyor Buralar Selen Hanım!” mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Kasığına Kadar Açtı! Kıpkırmızı Elbisesiyle Hem Altan Hem Üsten Dekolte Verince… “Yanıyor Buralar Selen Hanım!”
Hazar Ergüçlü’nün Eski Sevgilisi Onur Ünlü Kimdir? Ayrılık Sebebi Yaş Farkı Mı? Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü Arasında Kaç Yaş Fark Vardı! Meğer... mask
Hazar Ergüçlü’nün Eski Sevgilisi Onur Ünlü Kimdir? Ayrılık Sebebi Yaş Farkı Mı? Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü Arasında Kaç Yaş Fark Vardı! Meğer...
Tan Taşçı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tan Taşçı’nın Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Tan Taşçı Konserlerden Ne Kadar Kazanıyor? mask
Tan Taşçı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tan Taşçı’nın Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Tan Taşçı Konserlerden Ne Kadar Kazanıyor?
İrem Derici 85 Milyonu Sütyeniyle Büyüledi! Karın Kasları, İncecik Beli Başları Döndürdü; “Ateş Ediyorsun Kızım!” Alev Alev Yaktı! mask
İrem Derici 85 Milyonu Sütyeniyle Büyüledi! Karın Kasları, İncecik Beli Başları Döndürdü; “Ateş Ediyorsun Kızım!” Alev Alev Yaktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran ve Ferit’i Alev Alev! Pozlarını Görenler “Bunlar Gizli Aşık” Demeden Yapamadı! Sıcak ve Cesur Pozlarıyla… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran ve Ferit’i Alev Alev! Pozlarını Görenler “Bunlar Gizli Aşık” Demeden Yapamadı! Sıcak ve Cesur Pozlarıyla…
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan Bebek Haberi Geldi! “Muazzam Bir Şey!” Hayranları Şimdi Göbek Atacak! Neler Oluyor? mask
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan Bebek Haberi Geldi! “Muazzam Bir Şey!” Hayranları Şimdi Göbek Atacak! Neler Oluyor?
Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşinden Kahreden Haber Geldi! Bebeğini Kucağına Yeni Almıştı; Twitter Yıkılmaya Başladı! Meğer… mask
Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşinden Kahreden Haber Geldi! Bebeğini Kucağına Yeni Almıştı; Twitter Yıkılmaya Başladı! Meğer…
Emekli Vatandaşın Cebi Parayla Dolup Taşacak! Tam Tamına 19 Bin TL; Bankalar Kalemi Aldı Eline… Para Yağmuru Başladı! mask
Emekli Vatandaşın Cebi Parayla Dolup Taşacak! Tam Tamına 19 Bin TL; Bankalar Kalemi Aldı Eline… Para Yağmuru Başladı!
EYT Hakkında Son Dakika! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; Yaş Sınırı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Meğer… mask
EYT Hakkında Son Dakika! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; Yaş Sınırı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Meğer…
Kısmetse Olur’un Kaos İsmi Tuğçe’nin Estetiksiz Halleri Şok Etti! “Bilek Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış!” O Görüntüleri Şok Etti… mask
Kısmetse Olur’un Kaos İsmi Tuğçe’nin Estetiksiz Halleri Şok Etti! “Bilek Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış!” O Görüntüleri Şok Etti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL