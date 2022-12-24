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24 Ara 2022 - 17:07

Müge Anlı’da 100 Yılda Bir Yaşanacak Olay Yaşandı! 300 Bin Lirayı Hiç Etmişti; Twitter Instagram Yıkılmaya Başladı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının “Sarı Papatyası” olarak bilinen Müge Anlı’da 100 yılda bir yaşanacak olay yaşandı! 3000 bin lirayı alıp hiç eden Ezel Bayraktar’a gelen teklif, ağızların açık kalmasına neden oldu. Twitter ve Insagram’ın kendisini konuşmasına neden olan Ezel Bayraktar, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…