- 24 Ara 2022 - 17:24 G: 24 Ara 2022 - 17:26

Asgari Ücret 2023 Temmuz Ayında Ne Kadar Olacak? 8.500 TL’den Öyle Bir Konuma Gelecek Ki… Şimdiden Milyonlar Şafak Saymaya Başladı!

2023 yılına girilmesine günler kala asgari ücret hakkında beklenen açıklama sonunda gelmişti. 2022 yılının Temmuz ayında asgari ücrete muhteşem bir zam gelmişti. 2023 yılının Temmuz ayında maaşlara gelecek olan zamlar ise yorumlar gelmeye başladı. 8.500 TL’nin üzerine konulacak miktarı duyanlar ise şafak saymaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

22 Aralık itibariyle asgari ücret hakkında kesin açıklama Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. %54,66 zam alan asgari ücret herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Milyonlarca kişi bu parayı hem az hem de yeterli bile bulmuştu. Asgari ücrete 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da ara zam gelebileceğini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Peki, asgari ücrete 2023 yılının Temmuz ayında zam gelirse ne kadar olacak?

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24 Ara 2022 - 17:24 Ankara- Yaşam

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