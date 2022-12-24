Asgari Ücret 2023 Temmuz Ayında Ne Kadar Olacak? 8.500 TL’den Öyle Bir Konuma Gelecek Ki… Şimdiden Milyonlar Şafak Saymaya Başladı!

22 Aralık itibariyle asgari ücret hakkında kesin açıklama Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. %54,66 zam alan asgari ücret herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Milyonlarca kişi bu parayı hem az hem de yeterli bile bulmuştu. Asgari ücrete 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da ara zam gelebileceğini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Peki, asgari ücrete 2023 yılının Temmuz ayında zam gelirse ne kadar olacak?

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